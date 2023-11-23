Власти России не поддержали ограничение цен на бензин и дизель

В правительстве не поддержали проект ЛДПР о регулировании цен на бензин и дизель

Власти не поддержали государственное регулирование цен на бензин и дизель в России. Об этом со ссылкой на отзыв кабинета министров на законопроект сообщает газета «Известия».

Инициативу об ограничении стоимости топлива в стране осенью в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Они предлагали изменить закон о торговле и признать бензин и дизель социально значимыми продуктами, чтобы устанавливать предельные цены на них в случае резкого подорожания в регионах. Однако в правительстве заявили, что законопроект не содержит анализа и оценки воздействия этой меры на розничные рынки.

«Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и развитие сетей АЗС», — говорится в тексте отзыва.кабмин в своем проекте отзыва.

По словам вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, стоимость топлива определяется в зависимости от затрат на его производство, транспортных расценок, оптовой наценки, затрат на его продажу и прочие издержки, в том числе, на уплату акцизов, НДПИ, НДС и налога на прибыль.

«Госрегулирование цен в России невозможно. С одной стороны, оптовый биржевой рынок полностью подвержен влиянию иностранных котировок, с другой — розничные цены таргетируются по инфляции. Переход к такому регулированию в одной отрасли невозможен — необходим тогда комплексный подход», — добавил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

21 сентября власти запретили продавать за рубеж бензин и дизельное топливо, в том числе приобретенные на биржевых торгах. В правительстве объяснили меру борьбой с подорожанием и дефицитом. Спустя пару месяцев власти отменили запрет на вывоз бензина из-за снижения биржевых цен и формирования запасов в два миллиона тонн. К середине ноября оптовые цены на топливо снизились до уровня весны текущего года.