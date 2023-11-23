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00:44, 23 ноября 2023Мир

Норвегия вслед за Финляндией собралась закрыть границу с Россией

TV2: премьер-министр Норвегии Стере допустил закрытие КПП на границе с Россией

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Норвегия вслед за Финляндией может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом, ссылаясь на премьер-министра страны Йонаса Гара Стере, сообщает телеканал TV2.

Стере задали вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и «закрыть границу с Россией выше Сторскога». Премьер-министр королевства ответил: «если надо». Он добавил, что власти страны пристально наблюдают за событиями в Финляндии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией, восемь из девяти КПП перестанут работать с 24 ноября и минимум до 23 декабря. Пересечь финско-российскую границу можно будет только через самый северный погранпункт — Райя-Йоосепи.

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      Александра Синицына
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