Одна страна потеряла больше половины своих ледников менее чем за 60 лет

AP: в Перу растаяли 56,2 процента ледников менее чем за 60 лет

Ученые из Национального института исследования горных ледников и экосистем Перу установили, что страна за 58 лет потеряла 56,22 процента ледникового покрова, сообщает Associated Press (AP).

«За 58 лет было утрачено 56,22 процента ледникового покрытия», — сказала Майра Мехия, сотрудник Национального института исследований горных ледников и экосистем Перу.

Основной причиной такой тенденции специалисты назвали повышение средней глобальной температуры. Сейчас в Перу осталось около 1050 квадратных километров ледникового покрова, заявили они.

Уточняется, что потери могут сказаться в том числе на состоянии Амазонки, которую ледники снабжают водой. Например, массив Чила, за последние десятилетия лишившийся почти всех своих льдов, был одним из основных источников воды для крупнейшей реки планеты.

Ранее эксперты Швейцарской академии наук заявили, что за два последних года расположенные в Швейцарии ледники потеряли десять процентов объема льда. Объем таяния оказался таким же как в период с 1960 по 1990 годы. О том, чем грозит исчезновение ледников по всему миру писала «Лента.ру».

