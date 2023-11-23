Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:58, 23 ноября 2023Среда обитания

Одна страна потеряла больше половины своих ледников менее чем за 60 лет

AP: в Перу растаяли 56,2 процента ледников менее чем за 60 лет

Фото: Tino Plunert / Globallookpress.com

Ученые из Национального института исследования горных ледников и экосистем Перу установили, что страна за 58 лет потеряла 56,22 процента ледникового покрова, сообщает Associated Press (AP).

«За 58 лет было утрачено 56,22 процента ледникового покрытия», — сказала Майра Мехия, сотрудник Национального института исследований горных ледников и экосистем Перу.

Основной причиной такой тенденции специалисты назвали повышение средней глобальной температуры. Сейчас в Перу осталось около 1050 квадратных километров ледникового покрова, заявили они.

Уточняется, что потери могут сказаться в том числе на состоянии Амазонки, которую ледники снабжают водой. Например, массив Чила, за последние десятилетия лишившийся почти всех своих льдов, был одним из основных источников воды для крупнейшей реки планеты.

Ранее эксперты Швейцарской академии наук заявили, что за два последних года расположенные в Швейцарии ледники потеряли десять процентов объема льда. Объем таяния оказался таким же как в период с 1960 по 1990 годы. О том, чем грозит исчезновение ледников по всему миру писала «Лента.ру».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На российской военной технике заметили новый символ. Чем он отличается от Z и V?

      Анджей Сапковский рассказал о неприятном опыте работы с Netflix над «Ведьмаком»

      Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту

      МИД Франции назвал преимущество вступления Швеции в НАТО

      Звезда «Аншлага» купила новую квартиру в Москве

      Российский хирург назвал самые модные пластические операции

      На Украине призвали граждан экономить электричество

      В МИД раскритиковали заявления Борреля о мире на Украине

      Израиль назвал причину задержания главы больницы «Аш-Шифа» в Газе

      Роднина высмеяла денежные требования международных федераций к россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости