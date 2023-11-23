Пенсионерку оштрафовали на таможне из-за сэндвича в багаже и довели до слез

NZ Herald: туристку оштрафовали в Австралии из-за забытого в багаже сэндвича

Пожилую туристку оштрафовали почти на 200 тысяч рублей на таможне в Австралии из-за забытого сэндвича в багаже. Ситуация довела пенсионерку до слез, пишет газета NZ Herald.

77-летняя Джун Армстронг прилетела из Новой Зеландии в Брисбен, Австралия, в мае 2023 года. В ее сумке лежал бутерброд с курицей, который она купила в дорогу и забыла. На таможне пенсионерку остановили и выписали ей штраф на 3300 австралийских долларов (190,7 тысячи рублей).

Выяснилось, что в стране действуют строгие правила ввоза любой мясной продукции, без разрешения не допускаются даже товары в вакуумной упаковке. Пассажирке нужно было задекларировать сэндвич по прибытии, но она не знала об этом требовании. Из-за пережитого стресса пенсионерка расплакалась в аэропорту.

Армстронг рассказала 1News, что она живет только на пенсию, а штраф равнялся девяти неделям ее дохода. Туристка провела много бессонных ночей в мыслях о том, как ей оплатить счет. В итоге женщине помог аноним, который узнал о ее злоключениях и вызвался оплатить сбор.

«Я просто не могу поверить, что незнакомец сделал это для меня. У него, должно быть, доброе сердце», — сказала Армстронг.

Ранее в аэропорту Москвы у пассажира отобрали трехмесячного котенка сервала стоимостью 300 тысяч рублей. Выяснилось, что бизнесмен попытался вывезти краснокнижное животное из Турции в США через Россию по поддельным документам.