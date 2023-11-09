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13:23, 9 ноября 2023Путешествия

Редкого котенка за 300 тысяч рублей отобрали у пассажира в аэропорту Москвы

ФТС: пассажир из США попытался вывезти из России котенка сервала

Трехмесячного котенка сервала стоимостью 300 тысяч рублей отобрали у пассажира в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Уточняется, что 37-летний бизнесмен из США привлек внимание служащих на «зеленом» коридоре, в его сумке таможенники нашли пятнистого котенка. Мужчина заявил, что занимается торговлей животными, и предъявил сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау.

Однако выяснилось, что пассажир попытался вывезти из Турции в США через Россию экзотического хищника. Таможенная экспертиза показала, что это детеныш кустарниковой кошки, или сервала, его рыночная стоимость — более 300 тысяч рублей. Редкое животное занесено в Красную книгу и охраняется Конвенцией СИТЕС.

Котенка изъяли и временно отправили в центр передержки диких животных в Московской области. А в отношении нарушителя возбудили административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Ему грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости маленького хищника.

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      Мария Борисова
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