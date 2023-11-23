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11:49, 23 ноября 2023Бывший СССР

Полковник высказался о шансах на новогоднее перемирие между Россией и Украиной

Полковник Матвийчук назвал невозможным перемирие России и Украины в праздники

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перемирие между Россией и Украиной в новогоднюю ночь, на Рождество или в любые другие праздники кажется невозможным, потому что сторона противника уже не один раз отказывалась от подобных предложений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, перемирия не будет. Мы пытались договориться о нем даже на такие праздники, как Пасха, Крещение. Вроде ведь единоверцы. Но Украина отказывалась и даже, наоборот, усиливала огонь. Мы имеем дело с врагом, который не признает ни этических, ни правовых, ни каких-либо других норм, зациклившись на собственном превосходстве», — сказал Матвийчук.

Он добавил, что даже обсуждение возможного прекращения огня будет бессмысленным, поскольку это даст основание стороне противника указывать на якобы слабость России, просящей о передышке.

«Не думаю, что в новогоднюю ночь будет какая-то пауза. Может, наоборот, даже попытаются провести какие-то диверсии», — допустил полковник.

Ранее эксперты Ричард Хаас и Чарльз Капчан в статье для Foreign Affairs заявили, что Украине нужно перейти в оборону и предложить России перемирие. Они отметили, что в долгосрочной перспективе это станет стратегическим преимуществом для Киева, поскольку дипломатия предполагает более реалистичный путь прекращения конфликта.

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      Варвара Кошечкина
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