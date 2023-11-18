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03:17, 18 ноября 2023Интернет и СМИ

На Западе призвали Украину предложить России перемирие и перейти в оборону

Foreign Affairs: Украине нужно перейти в оборону и предложить России перемирие

Фото: Globallookpress.com

Украине нужно перейти в оборону и предложить России перемирие, к этому призвали американские эксперты Ричард Хаас и Чарльз Капчан в статье для Foreign Affairs.

Они отметили, что в долгосрочной перспективе это станет стратегическим преимуществом для Киева, поскольку дипломатия предполагает более реалистичный путь прекращения конфликта.

По мнению Хааса и Капчана, переход украинских войск в оборону и предложение о перемирии могут привести к трем вариантам развития событий. В первом из них Россия начнет активное наступление, что намного сложнее, чем обороняться. В втором и третьем ей придется либо отказаться от перемирия и остаться в положении неопределенности, либо пойти на урегулирование.

«Вашингтону необходимо взять на себя ведущую роль в начале консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня, одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонительной», — отметили авторы статьи.

Они отметили, что Западу не следует давить на украинские власти в вопросе условий мирных переговоров, однако следует убедить их в необходимости новой стратегии. Эксперты допустили, что Киев со временем рискует потерять поддержку западных союзников.

Хаас и Капчан также указали, что Западу следует предложить Украине особые отношения с НАТО и Европейским союзом (ЕС) на неопределенный по времени переходный период, а также пообещать сохранение антироссийских санкций до вывода войск с украинской территории.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что странам Запада необходимо перестать верить в иллюзии о поражении России в конфликте на Украине. По мнению авторов материала, США и их союзникам следует перейти к стратегии сдерживания.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать.

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      Марина Совина
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