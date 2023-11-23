Супермодель и телеведущую обокрали в аэропорту на 2,2 миллиона рублей

Супермодель из Белоруссии Полли Каннабис пожаловалась на кражу драгоценностей

Супермодель и телеведущая из Белоруссии Полли Каннабис пожаловалась, что ее обокрали в аэропорту Стамбула на 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, злоумышленники украли из ее чемодана кольца, серьги и другие ювелирные украшения от Bulgari и Roberto Coin. Сама модель уверена, что пострадала от рук банды профессиональных воров.

Каннабис сообщила, что летела в Минск на день рождения матери и сдала в багаж все, кроме небольшого чемоданчика, в котором были драгоценности. Прямо перед посадкой ей якобы сказали, что ручную кладь тоже нужно сдать в багажный отсек, потому что в самолете больше не осталось места. Сотрудник аэропорта, принимавший вещи, по ее словам, пристально рассматривал все молнии и замки на чемоданчике.

Когда модель прибыла в Минск, она получила свой багаж, но украшений в нем не было. Она пожаловалась минской полиции и, когда прилетела обратно в Стамбул, написала заявление о краже. Каннабис утверждает, что записи с камер в момент кражи либо обрывались, либо были нечеткими. Девушка считает, что в аэропорту работает специальная группа воров, которые высматривают богатых пассажиров.

Полиция Стамбула возбудила уголовное дело по факту кражи.

Полли Каннабис участвует в разнообразных конкурсах красоты и ведет «Красивое шоу» на ТНТ-International (Белоруссия). В 2017 году девушка стала первой представительницей родной страны на конкурсе «Мисс Земля», который входит в так называемую большую четверку самых известных и уважаемых конкурсов красоты. Во время участия в конкурсе у модели украли телефон.

В 2021 году она стала победительницей куда менее известных и престижных конкурсов «Леди Вселенная», «Мисс топ-модель Вселенная» и «Мисс Элита Европы». Из-за обилия побед на небольших и малоизвестных конкурсах белорусские СМИ называют ее «самой известной и титулованной королевой красоты в мире».

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел 18 ноября в Сальвадоре, стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. За звание главной красавицы мира боролись 84 участницы со всех уголков мира, а конкурс впервые прошел по новым правилам.