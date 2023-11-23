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21:44, 23 ноября 2023Россия

Путин поздравил сборную России с победой в международной олимпиаде по астрономии

Путин поздравил сборную РФ с победой в международной олимпиаде по астрономии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде сборную команду России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что искренне рад триумфу россиян на престижных соревнованиях, где они завоевали шесть из шести возможных медалей.

«В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность», — сказал Путин, добавив, что участники подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования.

Президент также поблагодарил родителей, учителей и наставников победителей, он пожелал участникам олимпиады новых достижений в учебе и в жизни.

Абсолютным победителем II Открытой Международной астрономической олимпиады стал москвич Дмитрий Тимофеев, также первое место в составе сборной команды заняли российские школьники Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В июле российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе.

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      Марина Совина
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