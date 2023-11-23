Раскрыты подробности о возможном закрытии КПП на границе России и Норвегии

Посольство РФ допустило отказ Норвегии от решения закрыть КПП Стурскуг

В посольстве РФ в Норвегии допустили отказ скандинавской страны от решения закрыть единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) на общей границе с Россией — Стурскуг. Подробности ситуации раскрыли РИА Новости в дипведомстве.

По данным источника, российская и норвежская стороны поддерживают диалог по различным каналам в отношении вопросов о работе КПП. Есть основания рассчитывать, что, возможно, его закрывать не будут, отметили в посольстве.

Ранее глава Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии Энгер Мель заявила о готовности закрыть КПП Стурскуг, если это будет необходимо. Она добавила, что на данный момент «аномального движения» на границе с Россией не наблюдается.