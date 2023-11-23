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15:27, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянину перерезали горло во время конфликта на трассе

На трассе в Самарской области обнаружили мужчину с перерезанным горлом

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя по подозрению в расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд отправил обвиняемого под стражу.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт на трассе, во время которого фигурант ударил потерпевшего ножом в область шеи. В результате он лишил его жизни. 12 ноября потерпевшего обнаружили на обочине автодороги при въезде в село Борма с резаными ранами в области шеи. Силовики быстро вышли на след подозреваемого.

Ранее пьяный россиянин из-за неприязни ударил подругу ножом в шею. В отношении него возбудили дело.

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      Варвара Митина
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