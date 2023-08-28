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19:00, 28 августа 2023Силовые структуры

Россиянин изрезал сожительницу из-за неприязни и попал под суд

В Брянске будут судить мужчину, ударившего ножом сожительницу из-за неприязни

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянске суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, изрезавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 марта пьяный фигурант в квартире дома во 2-м Крайнем переулке в Бежицком районе из-за неприязни ударил подругу ножом в шею. Осознав, что произошло, мужчина вызвал скорую. Женщину госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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