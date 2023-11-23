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10:40, 23 ноября 2023Путешествия

Российский самолет сел во время гололеда и застрял на полосе

Mash: самолет застрял на взлетно-посадочной полосе в Уфе из-за гололеда

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Пассажирский самолет российской авиакомпании сел во время гололеда и застрял на взлетно-посадочной полосе. Подробностями делится Telegram-канал Mash.

По данным источника, воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Уфу. Во время посадки Airbus A320 стало заносить, после чего он застрял на полосе. Командир экипажа предупредил пассажиров, что дальше самолет двигаться самостоятельно не может — придется ждать спецтехнику.

Лайнер отбуксировали к зданию аэропорта. Как пишет портал, основной причиной нештатной ситуации стал гололед. «Пострадавших нет, на месте работает скорая помощь», — уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что в трех аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Например, во Внуково перенесли десять отправлений, а три — отменили.

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      Мария Борисова
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