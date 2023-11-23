Сидевший с Путиным на параде Победы ветеран получил перелом нескольких ребер

Сидевший с Путиным на параде Победы ветеран Пронин получил перелом ребер

Сидевший с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы ветеран Василий Пронин получил перелом ребер и грудины. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, ветеран попал в ДТП. Он был пристегнут и находился на пассажирском кресле, но все равно получил серьезные травмы. В итоге, пожилого мужчину госпитализировали в Центральную клиническую больницу.

Авария произошла в Москве, но где именно, не уточняется. Мужчину вез автомобиль Совета ветеранов.

Президент Путин сидел рядом с ветераном Прониным, награжденным медалью «За отвагу», на параде 9 мая 2021 года. Тогда российский лидер помог Василию Пронину поправить куртку, накинутую поверх кителя с орденами. В том же году ветерана обманули мошенники, вынудившие Пронина отдать им 400 тысяч рублей. Меньше чем через месяц они снова попытались обмануть его.