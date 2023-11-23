Туристка пропала без вести после нападения акулы во время дайвинга

Eyewitness News: немецкая туристка пропала после нападения акулы на Багамах

47-летняя немецкая туристка отправилась в дайвинг-тур и пропала без вести после нападения акулы на Багамах. Об этом пишет Eyewitness News.

Уточняется, что инцидент произошел 21 ноября в районе Тайгер-Бич в городе Уэст-Энд. По данным издания, вскоре после того, как немка зашла в воду, ее атаковал хищник. Туристка ненадолго появилась из воды, но через какое-то время исчезла.

Известно, что спасатели обнаружили водолазное снаряжение женщины, ее поиски продолжаются.

Ранее один из пляжей популярного египетского курорта Дахаб на Красном море закрыли после нападения акулы на девушку. Хищник укусил египтянку за плечо, ей была оказана немедленная медицинская помощь.

