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16:33, 23 ноября 2023Путешествия

Туристка пропала без вести после нападения акулы во время дайвинга

Eyewitness News: немецкая туристка пропала после нападения акулы на Багамах

Фото: Unsplash

47-летняя немецкая туристка отправилась в дайвинг-тур и пропала без вести после нападения акулы на Багамах. Об этом пишет Eyewitness News.

Уточняется, что инцидент произошел 21 ноября в районе Тайгер-Бич в городе Уэст-Энд. По данным издания, вскоре после того, как немка зашла в воду, ее атаковал хищник. Туристка ненадолго появилась из воды, но через какое-то время исчезла.

Известно, что спасатели обнаружили водолазное снаряжение женщины, ее поиски продолжаются.

Ранее один из пляжей популярного египетского курорта Дахаб на Красном море закрыли после нападения акулы на девушку. Хищник укусил египтянку за плечо, ей была оказана немедленная медицинская помощь.

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      Марина Черняк
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