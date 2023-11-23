Туристка сделала селфи с черепахой и нарвалась на штраф в сотни тысяч рублей

Туристке грозит штраф в 9,5 тысячи долларов за селфи с черепахой на Тайване

Туристка на Тайване нарвалась на штраф в размере 9,5 тысячи долларов (более 800 тысяч рублей) за то, что сделала селфи с морской черепахой. Подробности истории сообщило издание Taiwan News.

Как пишет источник, инцидент попал на видео, опубликованное в группе Breaking News Commune 2 в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На размещенных в сети кадрах женщина в желтом платье стоит в воде на пляже и пытается сделать фото с двумя морскими черепахами, плавающими вокруг нее. На заднем плане очевидцы кричат героине ролика, чтобы она не трогала рептилию. Тем не менее женщина продолжает фотографироваться и кладет руку на панцирь морского существа.

Как пишет Taiwan News, пользователи сети рассказали о произошедшем сотрудникам Администрации береговой охраны (CGA). Когда они связались с женщиной, та заявила, что не знала, что нарушает закон об охране дикой природы. Теперь ей грозит тюремное заключение на срок до одного года или крупный штраф.

Ранее китайские туристы на популярном пляжном курорте Таиланда Пхукет прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, а после этого оказались под арестом. Им предъявили обвинения в причинении вреда окружающей среде.

