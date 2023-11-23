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10:23, 23 ноября 2023Культура

У Бари Алибасова обнаружили опухоль

У Бари Алибасова обнаружили опухоль, требующую срочной операции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что медиаменеджер почувствовал сильнейшую боль в интимном месте, в результате обследования врачи выявили у него образование сантиметровой кисты в репродуктивной системе, которое требует экстренного хирургического вмешательства.

По данным издания, обнаруженная у продюсера опухоль не злокачественная, однако ему все же нужна операция, чтобы исключить риски ухудшения состояния.

Сообщается, что изначально 76-летний медиаменеджер и его представители скрывали факт обнаружения кисты в интимной области, а позже Алибасов в беседе с «Известиями» рассказал об операции в шутливой форме.

«Я не умер, я живой. Я уже чувствую себя так 80 лет. Ну разрезали меня хирурги на маленькие части, а потом собрали опять», — поделился собеседник издания.

В середине ноября стало известно, что музыкальный продюсер перенес операцию на позвоночнике.

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      Анастасия Астахова
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