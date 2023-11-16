Сын Бари Алибасова рассказал об операции отца

KP.RU: музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике

Музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Об этом в беседе с KP.RU рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

В 2019 году Алибасова-старшего экстренно госпитализировали после того, как он выпил средство для прочистки труб. После этого, по словам сына Алибасова, у продюсера начались проблемы с памятью, и он выпал с третьего этажа, в результате чего повредил позвоночник.

«Сделали операцию, засунули выступающую часть [позвоночника] обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус. Перенес отлично. Сейчас ему стало легче», — сказал Алибасов-младший, отметив, что у гимнастки Ляйсан Утяшевой была та же проблема.

Ранее Бари Алибасов раскрыл детали разбирательства из-за «танчиков».