Бари Алибасов раскрыл детали разбирательства из-за «танчиков»

Бари Алибасов рассказал детали разбирательства из-за проблем с World of Tanks

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который подал иск к торговой сети «М.Видео» из-за проблем с игрой World of Tanks, раскрыл детали разбирательства. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Абзац».

По словам Алибасова, решить проблему через суд не удалось. «Мы пытались обращаться в суд, но этим офис занимался. Ничего полезного или убедительного не проявилось в этом процессе абсолютно. Мы об этом забыли», — сказал он, отметив, что настроить ноутбук не получилось.

«Нам ничего не настроили. Мы так и "похоронили" этот ноутбук», — заключил Алибасов.

В конце сентября сообщалось, что Бари Алибасов подал в суд из-за игры World of Tanks. Сообщалось, что в «М.Видео» Алибасову приобрели игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, однако он «не тянул даже танчики». По словам стороны истца, устройство неоднократно сдавали на ремонт по гарантии, но компьютер продолжал «тормозить».