Бари Алибасов подал в суд из-за игры World of Tanks

Продюсер Алибасов подал в суд из-за ноутбука, который «не тянул даже танчики»

Пресненский районный суд Москвы в понедельник, 25 сентября зарегистрировал иск музыкального продюсера Бари Алибасова, который тот подал к торговой сети «М.Видео». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на помощницу шоумена Елену.

Известно, что в «М.Видео» Алибасову приобрели игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, однако он «не тянул даже танчики». По словам стороны истца, устройство неоднократно сдавали на ремонт по гарантии, но компьютер продолжал «тормозить».

«После травмы на позвоночнике Бари Каримовичу по его просьбе приобрели компьютер. Он игровой, на нем можно и видео редактировать. В общем, можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. И вот он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так», — сказала Елена.

Она подчеркнула, что Алибасов мог бы сам поехать в центральный офис компании «М.Видео», и «ему бы могли пойти на встречу». Но 76-летний продюсер сказал, что хочет поступить, «как обычный гражданин».

В августе 2023 года стало известно, что состояние здоровья Бари Алибасова ухудшилось спустя три года после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Отмечалось, что у Алибасова продолжается сужение пищевода, имеются трудности с перевариванием пищи.