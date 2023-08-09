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17:07, 9 августа 2023Культура

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось после употребления «Крота»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Состояние продюсера группы «На-На» Бари Алибасова ухудшилось спустя три года после того, как он по случайности выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Об этом сообщил сын медиаменеджера Бари-младший в разговоре с «Московским комсомольцем».

По словам сына, у Алибасова продолжается сужение пищевода, есть трудности с перевариванием пищи.

У него был день рождения не так давно, и я накупил ему всяческих деликатесов. И вот эту дорогущую японскую мраморную говядину за 15 тысяч рублей, из которой нужно делать стейк, пришлось перекручивать в фарш. Потому что в том формате стейка, в котором это мясо обычно готовят, еда не помещается в его пищевод

Бари Алибасов-младшийсын продюсера

Он добавил, что из-за ожога желудка, который Алибасов получил после употребления «Крота», в пищеводе появились наросты, которые постепенно начали увеличиваться: «Последний раз, когда папе делали гастроскопию, в горло не зашла взрослая трубка, пришлось брать тонкую, детскую».

Бари Алибасов-младший отметил, что его отец отказывается проходить регулярные обследования, предпочитая вместо этого держать строгую диету. «Я искренне считаю, что какие бы глупости ни творили родители, им виднее. Несмотря на то что я за папу очень сильно волнуюсь, я его прекрасно понимаю. За последние четыре года замучился уже лечиться», — резюмировал сын продюсера.

В 2019 году Алибасова-старшего экстренно госпитализировали после того, как он выпил средство для прочистки труб. Тогда участник созданной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов пояснил, что Бари Каримович перепутал «Крот» с соком. Врачи диагностировали у шоумена максимальную степень ожога желудка. Он провел в коме семь дней.

Ранее стало известно об ухудшении состояния Лады Дэнс после ДТП.

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    Анастасия Астахова
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