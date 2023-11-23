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19:35, 23 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов из-за снегопада

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 34 рейса

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В трех аэропортах Москвы в четверг, 23 ноября, произошла массовая отмена и задержка по меньшей мере 34 рейсов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По данным источника, во Внуково задержано семь рейсов и пять отменено, в Домодедово вылетят не по графику семь самолетов, еще три рейса отменили. Тем временем в Шереметьево отложили десять рейсов и отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее самолет российской авиакомпании аварийно приземлился в Челябинске. На борту лайнера, следовавшего из Сочи в Челябинск, находились 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа.

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      Зарина Дзагоева
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