В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов из-за снегопада

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 34 рейса

В трех аэропортах Москвы в четверг, 23 ноября, произошла массовая отмена и задержка по меньшей мере 34 рейсов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По данным источника, во Внуково задержано семь рейсов и пять отменено, в Домодедово вылетят не по графику семь самолетов, еще три рейса отменили. Тем временем в Шереметьево отложили десять рейсов и отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее самолет российской авиакомпании аварийно приземлился в Челябинске. На борту лайнера, следовавшего из Сочи в Челябинск, находились 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа.