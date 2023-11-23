В ЛНР рассказали о компенсации артиллерии ВСУ другими средствами

Марочко заявил о попытках ВСУ компенсировать недостаток артиллерии дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, украинские силы в районе города Кременная увеличили использование ударных беспилотных летательных аппаратов вместе со снижением применения артиллерийского огня из оружий НАТО. Кроме того, участилось использование стрелкового оружия и боевых машин пехоты.

Марочко объяснил это компенсацией снижения работы артиллерии и стремлением сохранить боевой потенциал подразделений.

Ранее танкист Евгений Волков сообщил, что российские силы угнали бронетранспортер YRP-765 западного образца на глазах у украинских бойцов, забрав его в качестве трофея.

