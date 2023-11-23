В России иностранец попал под статью о теракте за поджог брусчатки у военкомата

В Подмосковье возбудили дело против молдаванина, пытавшегося поджечь военкомат

В Подмосковье возбудили уголовное дело по статье о теракте в отношении 35-летнего гражданина Молдовы, который пытался поджечь военкомат в Волоколамске, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в пять утра мужчина бросил в здание комиссариата несколько бутылок с зажигательной смесью, которые принес с собой в пакете. В результате они отскочили от здания и разбились под ногами у иностранца. Загорелась брусчатка. Тогда мужчина бросился в огонь, поднял одну из бутылок и метнул ее в военкомат еще раз, однако та отрикошетила снова. Произошедшее попало на видео.

Военкомат не пострадал, молдаванина задержали на месте. Сообщается, что в России он находился без регистрации.