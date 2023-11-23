Попытка поджога военкомата в российском городе попала на видео

В Волоколамске неизвестный закидал военкомат коктейлями Молотова

В Волоколамске попытка поджога военкомата неизвестным попала на видео. Запись публикует «МК».

На кадрах виден человек, бросающий коктейли Молотова в здание.

Нападение было совершено ранним утром 23 ноября. Полиция ведет поиск поджигателя.

Ранее 23 ноября сообщалось, что задержанному у московского военкомата молодому человеку предъявлено обвинение в терроризме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). По решению суда он взят под стражу.