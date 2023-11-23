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10:55, 23 ноября 2023Силовые структуры

Готовивший нападение на военкомат в Москве взят под стражу

СКР обвинил в терроризме мужчину, готовившего нападение на военкомат в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи предъявили обвинение в терроризме 22-летнему молодому человеку, готовившему нападение на военкомат в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). По решению суда он взят под стражу. Преступная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками СКР и оперативниками ФСБ.

По данным следствия, с апреля 2022 года фигурант изучал способы совершения терактов, обучался обращению с оружием, взрывчатыми веществами и изготовлению коктейля Молотова. Его задержали у военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова во время разведки местности с целью дальнейшего совершения преступления.

В ходе допроса он вину не признал.

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      Любовь Ширижик
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