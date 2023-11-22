Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 22 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин полгода приходил к военкомату из-за планов поджечь его и попался

В Москве полиция задержала мужчину, полгода планировавшего поджечь военкомат

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полиция задержала мужчину, который каждый день в течение полугода приходил к зданию военкомата Академического района. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина изучал все особенности строения, потому что хотел поджечь его. Однако своими действиями привлек внимание силовиков и был задержан. На допросе мужчина во всем признался. Он заявил, что также изучал идеологию разных террористических организаций и то, как обращаться с оружием и взрывчаткой.

Ранее в подмосковном Подольске 67-летнюю пенсионерку с молотком для отбивания мяса и бутылкой бензина задержали у военкомата. Ее обманули мошенники.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

      В ООН оценили стоимость восстановления Украины

      Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

      Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

      Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

      Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

      В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

      Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в российском регионе

      Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

      Российский военный раскрыл подробности дуэли с украинской женщиной-снайпером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости