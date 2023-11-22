Россиянин полгода приходил к военкомату из-за планов поджечь его и попался

В Москве полиция задержала мужчину, полгода планировавшего поджечь военкомат

В Москве полиция задержала мужчину, который каждый день в течение полугода приходил к зданию военкомата Академического района. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина изучал все особенности строения, потому что хотел поджечь его. Однако своими действиями привлек внимание силовиков и был задержан. На допросе мужчина во всем признался. Он заявил, что также изучал идеологию разных террористических организаций и то, как обращаться с оружием и взрывчаткой.

Ранее в подмосковном Подольске 67-летнюю пенсионерку с молотком для отбивания мяса и бутылкой бензина задержали у военкомата. Ее обманули мошенники.