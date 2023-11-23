В России подорожал оливье

Ингредиенты для оливье и селедки под шубой подорожали на шесть и четыре процента

За год ингредиенты для салатов оливье и селедка под шубой подорожали на шесть и четыре процента соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата за октябрь 2023-го и октябрь 2022 года.

Стоимость продуктов для селедки под шубой выросла до 782 рублей с расчетом за килограмм ингредиентов. Стоимость сельди не изменилась, цена куриных яиц выросла на 24 процента за десяток, майонез подешевел на 1 процент, картофель — на 7 процентов, репчатый лук — на 12, свекла подорожала на 24 процента, морковь выросла в цене на 27 процентов. На приготовление оливье теперь придется тратить 1,2 тысячи рублей. Вареная колбаса и горошек подорожали на 6 процентов. В салат также кладут куриные яйца, майонез, картофель, репчатый лук и морковь.

В Минсельхозе заявили, что рост цен на продукты не превысил инфляцию, а стоимость некоторых осталась на прошлогоднем уровне или снизилась. Также в министерстве отметили, что в этом году выросло производство ряда ключевых видов продукции — например, картофеля и овощей открытого грунта.

Увеличение объемов производства способствует сохранению стабильных розничных цен. Поэтому год к году снизилась стоимость картофеля. Майонез подешевел на один процент из-за околонулевой динамики цен производителей подсолнечного масла, что было обусловлено увеличением валового сбора подсолнечника.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам заранее продумать, что именно поставить на новогодний стол. Уже в ноябре можно приобрести деликатесы, а также заранее купить продукты, которые могут выдержать относительно длительное хранение, и алкоголь, поскольку все вышеперечисленное обязательно подорожает к Новому году.