В России приготовились к зиме

Глава Минстроя Файзуллин: более 90 процентов муниципалитетов запустили отопление

Отопительный режим запущен по всей России в штатном порядке. Об этом на заседании правительства уведомил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

На данный момент паспорта готовности получили более 90 процентов муниципалитетов — это наивысший показатель для отечественной системы ЖКХ за последние пять лет. По словам министра, на подготовку к зимнему сезону из региональных бюджетов было выделено свыше 250 миллиардов рублей. При этом были учтены ошибки, допущенные в прошлые годы, подчеркнул Файзуллин.

Ранее россиянам назвали привычку, ведущую к двойным переплатам за отопление. Расходы на обогрев помещений увеличиваются из-за открытых в подъезде окон, рассказали эксперты.