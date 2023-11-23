Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:33, 23 ноября 2023Среда обитания

В России приготовились к зиме

Глава Минстроя Файзуллин: более 90 процентов муниципалитетов запустили отопление

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Отопительный режим запущен по всей России в штатном порядке. Об этом на заседании правительства уведомил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

На данный момент паспорта готовности получили более 90 процентов муниципалитетов — это наивысший показатель для отечественной системы ЖКХ за последние пять лет. По словам министра, на подготовку к зимнему сезону из региональных бюджетов было выделено свыше 250 миллиардов рублей. При этом были учтены ошибки, допущенные в прошлые годы, подчеркнул Файзуллин.

Ранее россиянам назвали привычку, ведущую к двойным переплатам за отопление. Расходы на обогрев помещений увеличиваются из-за открытых в подъезде окон, рассказали эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

      Названы простые шаги для возвращения страсти в отношения

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости