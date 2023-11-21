Названа ведущая к двойной переплате за отопление привычка жильцов

Эксперт Вепрецкая: открытые окна в подъездах ведут к двойной переплате за тепло

Постоянно открытые окна в подъездах многоквартирных домов в холодное время года способны вызвать двойную переплату за тепло его жильцами. Привычку, приводящую к лишним затратам на отопление, назвала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, ее слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, в среднем для нагрева многоквартирного дома до нормативной температуры в декабре в северных регионах России требуется 700 гигакалорий, а в южных — 300. «Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. Чтобы полностью дом остыл при температуре минус 15 градусов, требуется один час. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — объяснила Вепрецкая.

Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов отметил, что основные теплопотери здания — примерно 80 процентов — происходят через наружные стены и окна. «Площадь окон подъездов может составлять до 20 процентов остекления. Предположим, что до 10 процентов окон в подъездах могут быть открыты. С учетом полностью открытого окна можно оценить общие потери тепла до трех процентов. Следует учитывать, что оплата этих трех процентов в основном ляжет на собственников помещений, что может дать увеличение счета за тепло до 10 процентов», — поделился информацией он.

Доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин подчеркнул, что сумма переплаты за тепло, в том числе из-за открытых окон в подъездах, определяется метражом квартиры и наличием в ней теплосчетчиков, а также тарифами на отопление в конкретном регионе страны. Специалист добавил, что средний размер переплаты в каждой квартире при открытых окнах в подъезде — 150-400 рублей за квартал.

В случае, если открытые открытые окна в местах общего пользования приводят к серьезным теплопотерям, рассказала Вепрецкая, управляющие компании убирают с них ручки на отопительный сезон или ставят замки, чтобы их нельзя было открыть. Технический директор группы «Комфорт» Олег Тимко заключил, что подобные меры также нужны для того, чтобы предотвратить заморозку и, как следствие, возможный разрыв стояка отопления.

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