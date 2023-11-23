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13:33, 23 ноября 2023Россия

В российском городе массово эвакуировали школы

В Копейске Челябинской области массово эвакуировали школы

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Копейске Челябинской области массово эвакуировали школы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по российскому региону сообщает URA.RU.

В городе-спутнике Челябинска днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка учебных заведений.

«Поступили сигналы о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Никаких подозрительных или представляющих опасность предметов обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

Об эвакуации школ Копейска № 1, 4, 5, 9, 13, 42, 43, 44, 45, 48, 49 ранее сообщили местные жители в соцсетях.

Ранее массовая эвакуация детей из школ произошла в Новочебоксарске Чувашской Республики. Информация о минировании поступила в одиннадцать учебных учреждений.

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      Евгения Куликова
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