Врачи ставили россиянам фиктивные диагнозы и зарабатывали на их лечении

МВД: в Челябинске раскрыта мошенническая схема с частными медцентрами

В Челябинске задержаны организаторы частных медицинских центров, которые использовались в мошеннических схемах и обманывали пожилых россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, криминальная схема действовала в течение нескольких лет. Сотрудники медцентров обзванивали пожилых жителей Челябинской области и приглашали бесплатно пройти обследование состояния здоровья. Затраты на обследование якобы покрывала несуществующая льготная программа. После диагностики врачи-мошенники ставили пациентам страшные фиктивные диагнозы и настаивали на лечении.

Пациентам назначались бесполезные процедуры, которые не имели лечебного эффекта. Сотрудники этих клиник зачастую не имели специализированного медицинского образования и воздействовали на пациентов с помощью психологических уловок. Для оплаты процедур россияне были вынуждены брать кредиты, так как стоимость лечения доходила до 100 тысяч рублей.

В клинике и по месту жительства подозреваемых были проведены обыски и изъято оборудование. Возбуждено уголовное дело по частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоих приговорили к домашнему аресту.

Ранее в Краснодарском крае Темрюкский районный суд вынес наказание врачу-терапевту и медсестре амбулатории местной районной больницы за взяточничество и проведение фиктивной вакцинации от коронавируса.