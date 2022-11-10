Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 10 ноября 2022Силовые структуры

Российских медработников осудили на семь лет за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Кубанских медработников осудили на семь лет условно за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

В Краснодарском крае Темрюкский районный суд вынес наказание врачу-терапевту и медсестре амбулатории местной районной больницы за взяточничество и проведение фиктивной вакцинации от коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сотрудников Темрюкской центральной районной больницы обвинили в преступлении по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в августе врач и медсестра брали с пациентов по две тысячи рублей за фиктивную вакцинацию от COVID-19 — данные о ее проведении медработники вносили в Федеральный регистр вакцинированных сведений, а ампулы препарата уничтожали. Всего было «привито» шесть человек.

На суде фигуранты дела вину признали. Каждого из них приговорили к семи годам лишения свободы условно, также им ограничили работу в здравоохранении на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Саратове врач предстанет перед судом за смерть пациента во время обследования желудка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Двоих россиян насмерть придавило грузовиком
Россия испытала четвертый «Электро-Л»
Российских медработников осудили на семь лет за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Названа самая высокооплачиваемая вакансия для студентов в Москве
Россия назвала темы для переговоров в рамках G20
В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих родителей
Россиянам назвали самый опасный способ сушки волос
Названа особенность судов для транспортировки российской нефти после эмбарго
У США и мира начались серьезные проблемы из-за реки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.