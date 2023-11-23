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07:30, 23 ноября 2023Ценности

Звезда «Эйфории» поделилась фото в откровенном купальнике

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини поделилась фото в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» показала фото с отпуска, который она провела в Австралии вместе со своей подругой. Так, на одном размещенном снимке знаменитость запечатлена в черных солнцезащитных очках и зеленом купальнике, оформленном глубоким декольте.

Поклонники оценили данные кадры, о чем приняли писать в комментариях под постом, который набрал более 2,7 миллиона лайков. «Ты как всегда отлично выглядишь», «Шикарная девушка», «Великолепное тело», «Потрясающая», «Очень горячо», — высказывались они.

Ранее Сидни Суини снялась в откровенных образах для журнала Women's Health. Так, актриса позировала в бассейне на крыше в желто-синей модели с глубоким декольте и молнией на груди австралийского бренда It's Now Cool.

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      Мария Винар
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