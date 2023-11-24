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09:15, 24 ноября 2023Россия

В Москве школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

Ракова: в Москве ученики школ и колледжей изучили документы известных врачей

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

В Главархиве Москвы завершился первый поток проекта, в рамках которого ученики выпускных классов и студенты колледжей научились работать с архивными документами и исследовали подлинники личных студенческих дел выдающихся медиков. Так они смогли найти документы, которые получат статус уникальных. О результатах исследований проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы запустили уникальный проект, в рамках которого ученики старших классов и студенты колледжей исследуют личные документы известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета. В течение нескольких занятий будущие специалисты знакомятся с методикой работы с архивными материалами, учатся выявлять и изучать документы, узнают, как им присваивают статус «уникальный», готовят биографические справки о выдающихся соотечественниках»

Анастасия Раковавице=мэр Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, в первом потоке пятнадцать учащихся исследовали около 300 документов о выдающихся деятелях медицины, и теперь тезисы из этих исследований будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов на присвоение им статуса уникальных.

В результате участия старшеклассников и студентов колледжей Москвы в новом проекте были отобраны к рассмотрению экспертной комиссией Главархива Москвы документы о трех отечественных врачах: хирурге Николае Склифосовском, физиологе Иване Сеченове и основателе русской школы анестезии Николае Пирогове. Так, в деле Склифосовского сохранился формулярный список о службе его отца и аттестат об окончании Одесской II гимназии, в деле Пирогова — информация об окончании им пансиона Кряжева в Москве. По итогам экспертных заключений данные документы будут внесены в Реестр уникальных документов Москвы.

В ноябрьском потоке проекта ученики исследовали документы пятнадцати известных медиков, учившихся в Московском Императорском университете. Среди них — основатель московской клинической школы Григорий Захарьин, основоположник физиологического направления в клинической медицине Сергей Боткин, основоположник полостной хирургии в России Николай Склифосовский, создатель первого атласа топографической анатомии Николай Пирогов, основатель научной офтальмологии Владимир Филатов, создатель естественно-научного материалистического направления в психологии Иван Сеченов и другие.

Следующие участники проекта изучат документы выдающихся студентов Московского Императорского университета, внесших значимый вклад в развитие отечественного театра и кино: основателя Московского Художественного театра Владимира Немировича-Данченко, писателя и драматурга Антона Чехова, создателя и руководителя Третьей студии МХТ Евгения Вахтангова, одного из самых популярных драматургов своего времени Александра Сухово-Кобылина, кинорежиссера Всеволода Пудовкина, оперного певца Леонида Собинова и других.

Проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» запустили в сентябре 2023 года в Главархиве столицы и Московском центре воспитательных практик департамента образования и науки города Москвы. Его итогом станут проекты учащихся и биографические видеоролики о выдающихся соотечественниках.

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