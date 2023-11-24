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15:45, 24 ноября 2023Из жизни

Премьер-министр Японии экстренно покинул населенную призраками резиденцию

Премьер-министр Японии Кисида экстренно покинул населенную призраками резиденцию

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уехал ночью из своей резиденции и провел ночь в отеле. Об этом пишет Sankei.

23 ноября около десяти часов вечера кортеж Кисиды по неизвестным причинам экстренно покинул официальную резиденцию и остановился у ближайшего отеля. Точные причины внезапной эвакуации не называются, помощники премьера дали очень расплывчатый комментарий СМИ: «В официальной резиденции возникла проблема с оборудованием. По соображениям безопасности мы не можем назвать конкретные причины». В интернете появились спекуляции о прорванных трубах, обнаружении взрывчатки и о паранормальных причинах.

Здание, в котором находятся личные апартаменты премьера, было построено в 1929 году. И хотя эта двухэтажная постройка специально предназначалась для главы государства, за годы многие отмечали ее неудобство, старые коммуникации и — что особенно необычно — присутствие призраков. До того как Кисида занял пост премьер-министра, апартаменты в резиденции пустовали целых десять лет. Предшественники Кисиды предпочитали жить в собственных домах или в общежитии для депутатов парламента в Акасаке.

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Резиденция считается населенной призраками из-за двух эпизодов насилия, произошедших в ней. В 1930 и в 1936 годах там случилось несколько кровавых политических убийств.

Бывший премьер Есиро Мори позже рассказывал, что слышал тяжелые шаги в военных ботинках перед его спальней ночью. Он также упоминал о звуках поворачивающихся дверных ручек и советовал своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми соблюдать осторожность с привидениями.

При этом после переезда в резиденцию Кисида сообщал журналистам, что пока не замечал привидений. «Я чувствую, что хорошо выспался. Привидений пока не видел», — заявил глава правительства в декабре 2021 года.

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      Антонина Черташ
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