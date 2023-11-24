Американская актриса Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой. Размышлениями на данную тему она поделилась в интервью журналу People.

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» заявила, что ей повезло вырасти не во времена развития соцсетей. По ее мнению, многие девушки сравнивают себя с недостижимыми образами и подражают им. Лонгория, напротив, вдохновлялась членами своей семьи. «Я родом из семьи независимых, сильных женщин. За такими образцами для подражания мне не пришлось далеко ходить», — отметила она.

Так, мать знаменитости вырастила четверых дочерей, у одной из которых есть особенные потребности. При этом она работала восемь часов в день, ежедневно готовила ужин и присутствовала на каждой школьной репетиции. «Каждый раз думаю, что я могу так же и даже больше», — заключила собеседница издания.

Ранее американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам.