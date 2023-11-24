Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:53, 24 ноября 2023Ценности

Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Американская актриса Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой. Размышлениями на данную тему она поделилась в интервью журналу People.

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» заявила, что ей повезло вырасти не во времена развития соцсетей. По ее мнению, многие девушки сравнивают себя с недостижимыми образами и подражают им. Лонгория, напротив, вдохновлялась членами своей семьи. «Я родом из семьи независимых, сильных женщин. За такими образцами для подражания мне не пришлось далеко ходить», — отметила она.

Так, мать знаменитости вырастила четверых дочерей, у одной из которых есть особенные потребности. При этом она работала восемь часов в день, ежедневно готовила ужин и присутствовала на каждой школьной репетиции. «Каждый раз думаю, что я могу так же и даже больше», — заключила собеседница издания.

Ранее американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Дальше так продолжаться не может» США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией

      Известный телеведущий раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

      Подозреваемый подарил женщине-следователю подарок с гранатой

      Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации

      Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой

      Пашинян высказался о важном этапе взаимодействия Армении с США

      Дочь российского экс-губернатора отдала мошенникам десятки миллионов рублей

      12 тайских заложников освободили из сектора Газа

      Стало известно о замедлении продаж китайских машин в России

      Выбраны лучшие фотографии дикой природы 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости