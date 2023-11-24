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19:14, 24 ноября 2023Экономика

Инвестировавший в электромобили Arrival фонд прекратит существование

Фонд Winter Capital переименуют после продажи его активов на миллиард долларов

Фото: Mimi Thian / Unsplash

Фонд Winter Capital с активами стоимостью более миллиарда долларов (IVI, «Банки.ру», Skyeng и другие) будет переименован и прекратит существование после продажи международной инвестиционной компании Rockstone Ventures контроля над портфелем инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Условия сделки пока не разглашались, покупатель представлен на собственном сайте как частная инвестиционная компания, работающая в различных регионах мира.

Основным инвестором Winter Capital ранее был один из богатейших россиян Владимир Потанин. С весны 2022 года его структуры не участвуют в инвестициях фонда. Среди прочего Winter Capital вложил 50 миллионов евро в основанного экс-главой Yota Денисом Свердловым производителя электромобилей Arrival, который привлек 260 миллионов евро, писало РБК в 2020 году.

Согласно оценке стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, нынешняя сделка укладывается в тренд выхода отечественных инвесторов из иностранных активов на фоне рисков для компаний сектора и передачи их международным структурам. Он полагает, что партнеры Winter Capital, скорее всего, запустят новый фонд с новой стратегией в России.

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      Дмитрий Воронин
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