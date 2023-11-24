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02:34, 24 ноября 2023Мир

В Дании откажут в помощи вернувшимся с Украины наемникам

DR: вернувшиеся с Украины наемники не получат помощи от властей Дании

Фото: Unsplash

Обозреватель Нанна Нербю Хансе заявила, что датские наемники, занявшие сторону Украины, не получат поддержку от властей страны. Об этом она сообщила в эфире радио DR.

Хансе подчеркнула, что после начала спецоперации России на Украине премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о праве граждан страны отправиться в зону военных действия добровольцами. Однако «помощи от властей по возвращении тоже ждать не приходится», отметила она.

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По мнению журналистки, датских солдат ожидают большие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса. В свою очередь научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд добавила, что в Дании действует система регистрации ветеранов, которые вернулись из горячих точек. Однако добровольцев из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставят без доступа к ней.

Ранее сообщалось, что Дания направит Украине семь миллионов евро. Средства внесут в специальный фонд для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

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      Марина Совина
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