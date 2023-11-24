В Дании откажут в помощи вернувшимся с Украины наемникам

DR: вернувшиеся с Украины наемники не получат помощи от властей Дании

Обозреватель Нанна Нербю Хансе заявила, что датские наемники, занявшие сторону Украины, не получат поддержку от властей страны. Об этом она сообщила в эфире радио DR.

Хансе подчеркнула, что после начала спецоперации России на Украине премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о праве граждан страны отправиться в зону военных действия добровольцами. Однако «помощи от властей по возвращении тоже ждать не приходится», отметила она.

По мнению журналистки, датских солдат ожидают большие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса. В свою очередь научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд добавила, что в Дании действует система регистрации ветеранов, которые вернулись из горячих точек. Однако добровольцев из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставят без доступа к ней.

Ранее сообщалось, что Дания направит Украине семь миллионов евро. Средства внесут в специальный фонд для восстановления энергетической инфраструктуры страны.