Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 24 ноября 2023Россия

ОМОН ворвался на склад Wildberries под Москвой. Сотрудникам вручили повестки в военкомат

Wildberries: полиция проверяет документы сотрудников СЦ «Электросталь»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники ОМОН нагрянули на склад Wildberries в Московской области. Во время рейда силовики вручили работникам сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» повестки в военкомат.

Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Последнюю категорию граждан оформляли отдельно и сажали в автобусы. По некоторым данным, их должны отвезти в военкомат.

Как стало известно, для перевозки работников СЦ в военный комиссариат было задействовано как минимум два автобуса.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Wildberries предупредила о перебоях из-за визита силовиков

Пресс-служба маркетплейса сообщила, что проверка документов у сотрудников СЦ может спровоцировать перебои в работе. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ускорить возвращение к нормальному режиму.

Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции

пресс-служба Wildberries

На складах маркетплейса уже не раз проходили проверки

В октябре 2023-го сотрудники полиции устроили проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Тогда представители площадки также предупреждали о перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.

В декабре прошлого года правоохранители проводили проверку миграционного учета на складе маркетплейса в подмосковной Электростали. Руководство Wildberries заявляло, что оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России стали проводить облавы на военнообязанных мигрантов

Ранее в ноябре в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рождения, и устроили проверку документов прямо во время торжества.

В конце октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек, после всех отправили в военный комиссариат.

В августе в Челябинске мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе.

А в Санкт-Петербурге в ходе рейда полиция принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У них уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

      20 россиянок на пять месяцев застряли в казарме со срочниками

      Жители рыбацкого города пожаловались на нашествие «миллионов и миллионов крыс»

      Троих российских подростков заподозрили в серии диверсий по заказу с Украины

      В России школьника увезли с урока с инсультом

      Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт

      ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

      Мужчина снял квартиру через приложение и нашел скрытую камеру в гостиной

      В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тренировки по хоккею

      Российского депутата задержали по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости