ОМОН ворвался на склад Wildberries под Москвой. Сотрудникам вручили повестки в военкомат

Wildberries: полиция проверяет документы сотрудников СЦ «Электросталь»

Сотрудники ОМОН нагрянули на склад Wildberries в Московской области. Во время рейда силовики вручили работникам сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» повестки в военкомат.

Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Последнюю категорию граждан оформляли отдельно и сажали в автобусы. По некоторым данным, их должны отвезти в военкомат.

Как стало известно, для перевозки работников СЦ в военный комиссариат было задействовано как минимум два автобуса.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Wildberries предупредила о перебоях из-за визита силовиков

Пресс-служба маркетплейса сообщила, что проверка документов у сотрудников СЦ может спровоцировать перебои в работе. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ускорить возвращение к нормальному режиму.

Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции пресс-служба Wildberries

На складах маркетплейса уже не раз проходили проверки

В октябре 2023-го сотрудники полиции устроили проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Тогда представители площадки также предупреждали о перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.

В декабре прошлого года правоохранители проводили проверку миграционного учета на складе маркетплейса в подмосковной Электростали. Руководство Wildberries заявляло, что оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России стали проводить облавы на военнообязанных мигрантов

Ранее в ноябре в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рождения, и устроили проверку документов прямо во время торжества.

В конце октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек, после всех отправили в военный комиссариат.

В августе в Челябинске мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе.

А в Санкт-Петербурге в ходе рейда полиция принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У них уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.