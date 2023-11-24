Почти 70 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других стран

МВД: в 2023 году 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство

За девять месяцев этого года около 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других государств. Это в два раза больше, чем годом ранее. Такую информацию ТАСС привели в пресс-центре МВД.

Там уточнили, что 38 тысяч россиян уведомили органы внутренних дел о наличии гражданства другой страны, 30 тысяч — о наличии документа на право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Чаще всего россияне получили гражданство или вид на жительство в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США.

Согласно действующему законодательству, россиянин, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД. В противном случае он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.