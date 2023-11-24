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05:16, 25 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные заявили об отражении десяти атак ВСУ в районе Клещеевки

МО: войска на донецком направлении отразили 10 атак украинских сил у Клещеевки

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска отразили 10 атак украинских подразделений на донецком направлении возле Клещеевки. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, его слова приводит «Интерфакс».

Как рассказал Астафьев, атаки проводили части 5-й штурмовой бригады ВСУ. «Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 490 военнослужащих, пикап и грузовой автомобиль», — отметил начальник пресс-центра.

Он также заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два миномета ВСУ.

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      Марина Совина
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