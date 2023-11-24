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09:45, 24 ноября 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку оштрафовали на сотни тысяч рублей за призывы к терроризму

В Екатеринбурге суд приговорил пенсионерку к штрафу за призывы к терроризму

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил пенсионерку из Сатки (Челябинская область) Гульнару Бахареву к 400 тысячам рублей штрафа по делу об экстремизме. Об этом 74.ru рассказал ее адвокат Андрей Лепехин.

Женщину признали виновной по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»).

Лепехин отметил, что осужденная живет на пенсию размером 17 тысяч рублей в месяц и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Денег на оплату штрафа у нее нет, подчеркнул адвокат.

Уголовное дело в отношении Бахаревой возбудили в июле из-за ее комментариев во «ВКонтакте». У женщины прошли обыски, во время которых у нее забрали телефон. Ранее осужденная работала дворником, но теперь она на пенсии.

Ранее в Волгограде сотрудники УФСБ по области выявили 38-летнюю местную жительницу, которая публично оправдывала деятельность бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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