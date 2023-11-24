На Западе раскрыли продолжительность жизни солдат ВСУ на фронте

SwebbTV: на некоторых участках фронта украинские солдаты живут по два-три дня

Шведский аналитик Магнус Стенлунд раскрыл продолжительность жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что на некоторых участках фронта украинские военные живут по два-три дня. Его слова передает SwebbTV.

«На некоторых участках фронта [украинские] военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут по два-три дня. Это бойня», — сказал Стенлунд.

По мнению западного эксперта, решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать посылать на фронт солдат говорит о том, что глава государства утратил способность оценивать реальное положение дел. Стенлунд допустил, что ситуация может завершиться уничтожением Украины.

Ранее специалисты аналитического центра Responsible Statecraft раскрыли выгоду США от конфликта на Украине. Американские власти видят в ситуации хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, считают аналитики.