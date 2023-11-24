Сжегшего российский паспорт певца Шарлота этапируют в Самарскую область

Певца Шарлота, обвиненного по двум статьям УК, этапируют в Самарскую область

Певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт и арестованного за мелкое хулиганство, этапируют из Санкт-Петербурга в Самарскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перевод состоится по истечении срока административного ареста.

Ранее стало известно, что в отношении артиста также возбудили три уголовных дела. Шарлота обвинили в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по статье 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

В июне артист записал видео, на котором сжег российский паспорт.