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18:00, 24 ноября 2023Силовые структуры

Сжегшего российский паспорт певца Шарлота этапируют в Самарскую область

Певца Шарлота, обвиненного по двум статьям УК, этапируют в Самарскую область

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт и арестованного за мелкое хулиганство, этапируют из Санкт-Петербурга в Самарскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перевод состоится по истечении срока административного ареста.

Ранее стало известно, что в отношении артиста также возбудили три уголовных дела. Шарлота обвинили в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по статье 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

В июне артист записал видео, на котором сжег российский паспорт.

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      Илона Палей
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