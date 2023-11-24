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10:47, 24 ноября 2023Силовые структуры

Троих российских подростков задержали за поджог электрички

Трое подростков подожгли электричку и релейный шкаф в Домодедово

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Трое подростков устроили два поджога на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полиция установила, что приятели 16, 17 и 18 лет причастны к двум инцидентам, произошедшим в Домодедово.

Ранним утром 21 октября пожар возник в головном вагоне стоящего в депо электропоезда. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание, успела выгореть кабина машиниста и тамбур. Через месяц был совершен поджог релейного шкафа на перегоне Домодедово — Белые Столбы.

Поджигателей установили по камерам видеонаблюдения и задержали. Они признали вину. Подростки стали фигурантами уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

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      Любовь Ширижик
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