Троих российских подростков задержали за поджог электрички

Трое подростков подожгли электричку и релейный шкаф в Домодедово

Трое подростков устроили два поджога на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полиция установила, что приятели 16, 17 и 18 лет причастны к двум инцидентам, произошедшим в Домодедово.

Ранним утром 21 октября пожар возник в головном вагоне стоящего в депо электропоезда. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание, успела выгореть кабина машиниста и тамбур. Через месяц был совершен поджог релейного шкафа на перегоне Домодедово — Белые Столбы.

Поджигателей установили по камерам видеонаблюдения и задержали. Они признали вину. Подростки стали фигурантами уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.