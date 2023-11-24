Силовые структуры
Троих российских подростков задержали за поджог электрички
Трое подростков подожгли электричку и релейный шкаф в Домодедово
Трое подростков устроили два поджога на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, полиция установила, что приятели 16, 17 и 18 лет причастны к двум инцидентам, произошедшим в Домодедово.
Ранним утром 21 октября пожар возник в головном вагоне стоящего в депо электропоезда. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание, успела выгореть кабина машиниста и тамбур. Через месяц был совершен поджог релейного шкафа на перегоне Домодедово — Белые Столбы.
Поджигателей установили по камерам видеонаблюдения и задержали. Они признали вину. Подростки стали фигурантами уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.