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14:02, 24 ноября 2023Забота о себе

TikTok-тренд с апельсиновой кожурой заставил девушку бросить бойфренда

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Девушке пришлось бросить бойфренда после семи месяцев отношений из-за нового TikTok-тренда о теории апельсиновой кожуры. На ее историю обратило внимание издание Mirror.

Эту теорию отношений начали обсуждать в соцсети после ролика блогерши по имени Дженна (@jennaskates), в котором она рассказала, как молодой человек отделил для нее белки от желтков — она любит готовить, но ей трудно возиться с яичной скорлупой из-за длинных ногтей. Суть так называемой теории апельсиновой кожуры, о которой говорят после этого ролика тиктокеры, заключается в том, что признаком настоящей любви является стремление партнера предугадать желание другого и сделать для него что-то без лишних просьб.

Этот подход заставил одну женщину по имени Мэрион пересмотреть свои отношения с партнером. На Reddit она рассказала, как сперва попросила избранника убрать ей волосы в хвост, но мужчина отказал. «Я попросила еще раз, думая, что это просто случайность. Однако он сказал мне, что я сама могу это сделать, поскольку я на кухне, а ему нужно расслабиться, ведь он только что закончил работу. Я знаю, о чем вы думаете: "Пусть мужчина расслабится после работы". Но только он работает из дома, а энергии, чтобы поиграть в игры и сходить в бар с друзьями, ему хватает», — продолжила Мэрион.

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Вечером того же дня девушка попросила избранника положить для нее полотенце в сушилку, чтобы оно было теплым, когда она будет заворачиваться в него после душа, однако он пропустил просьбу мимо ушей.

Я признаю, что следовать советам из TikTok — признак незрелости. Но метод сработал, и я увидела, что делаю для него больше, чем он для меня. Я бросаю его не из-за холодного полотенца или несобранных волос, а потому что живу с ленивцем, который не приглашает меня никуда, не помогает мне с его же ребенком и не имеет никаких интересов, кроме жизни с родителями, видеоигр и алкоголя

Мэрионпользовательница Reddit

Ранее психолог-сексолог Елена Грязнова рассказала об опасности беспричинной ревности и способах преодолеть это чувство. Ревность без повода вредна, потому что ревнующий просто «съедает» себя изнутри и мучает партнера постоянными подозрениями, уверена Грязнова.

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      Александра Лисица
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