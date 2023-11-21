Россиянам назвали способы избавиться от ревности без повода

Психолог Грязнова: избавиться от ревности поможет осознание причин ее появления

Избавиться от беспочвенной ревности поможет осознание причин ее появления, полагает психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова. Об опасности этого неприятного чувства и способах его преодолеть специалистка рассказала «Ленте.ру».

Ревность без повода вредна потому, что ревнующий просто «съедает» себя изнутри и мучает партнера постоянными подозрениями, уверена Грязнова. Также это чувство опасно тем, что возникает неожиданно, и объект подозрения никогда не знает, когда в следующий раз его обвинят в неподобающем поведении. По словам психолога, часто подобные явления приводят к эмоциональному и физическому насилию в паре.

Одной из причин ничем не мотивированной ревности Грязнова назвала образ семьи, в которой вырос человек.

Если в семье один из родителей часто ревновал другого, что в итоге привело к распаду семьи, это будет формировать у ребенка страх других людей и страх потери близкого от воздействия внешних обстоятельств. Став взрослым, такой ребенок сам становится ревнующим партнером Елена Грязнова психолог-сексолог

Еще одной частой причиной, по словам психолога, является неуверенность партнера в себе, из-за чего он считает себя недостаточно хорошим и во всем ждет подвоха. В этом случае она рекомендовала поработать над самооценкой, чтобы избавиться от беспричинной ревности.

Как отметила Грязнова, чтобы справиться с этим деструктивным чувством, прежде всего стоит научиться отслеживать его, в этом помогут правильно заданные себе вопросы.

Задайте себе вопросы: «А что было накануне?», «Действительно ли это угрожает моим отношениям?», «Есть ли угроза мне?», «Что я чувствую в этот момент?» После того, как вы научитесь отслеживать беспричинную ревность, можно постараться совместно с психологом попробовать найти корень возникновения проблемы Елена Грязнова психолог-сексолог

По мнению Грязновой, специалист поможет обнаружить причину беспочвенной ревности и подскажет, как найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее эксперт по отношениям Рич Юзвяк сообщил, как сохранить самооценку, получив несколько отказов от потенциальных партнеров. Он отметил, что оттолкнуть их могут неприятный запах, неуместное поведение, отсутствие уверенности в себе или, наоборот, чрезмерная самовлюбленность.