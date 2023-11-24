Силовые структуры
Троих российских подростков заподозрили в серии диверсий по заказу с Украины
Три подростка из Подмосковья признались в серии диверсий по заданию с Украины
Задержанные за поджог электрички подростки признались, что устроили диверсию по заданию Службы безопасности Украины за 100 тысяч рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, украинские спецслужбы завербовали подростков еще полгода назад. Кураторы передавали задания самому старшему из них по обезличенному телефону. В ходе допроса приятели сознались в десятке подобных поджогов и попыток диверсий. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Подростков задержали накануне после поджога состава в домодедовском депо. В отношении них возбудили уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Задержанные полностью признали свою вину.