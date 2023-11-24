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15:15, 24 ноября 2023Мир

В МИД России прокомментировали слухи о возможной смене посла в США

МИД России о возможной смене посла в США: не видим, чтобы в Кремле ходили слухи

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В МИД России прокомментировали информацию о возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова, указав, что не слышали подобных слухов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

В ведомстве призвали не читать анонимные источники и добавили, что «регулярно бывают в Кремле, не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти».

Ранее в соцсетях появилась информация о возможной смене российского посла в США. Источники отмечали, что Антонов «перебарщивает» с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает «неконструктивные заявления».

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      Виктория Кондратьева
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